В Приморском крае два человека погибли в автоаварии с КамАЗом
В городе Артем Приморского края произошла автоавария с участием легкового автомобиля и КамАЗа, сообщает управление МВД РФ по региону.
ДТП случилось в районе 16 км трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. 47-летний водитель Subaru Forester, двигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который был припаркован на обочине.
В результате происшествия водитель Subaru Forester скончался на месте. Также погиб 43-летний пассажир иномарки.
На днях ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Рязанской области на трассе Р22 Каспий, в результате чего пострадали четыре человека.
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