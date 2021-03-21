В Приморском крае два человека погибли в автоаварии с КамАЗом

В городе Артем Приморского края произошла автоавария с участием легкового автомобиля и КамАЗа, сообщает управление МВД РФ по региону.

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ДТП случилось в районе 16 км трассы Владивосток - Находка - порт Восточный. 47-летний водитель Subaru Forester, двигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который был припаркован на обочине.

В результате происшествия водитель Subaru Forester скончался на месте. Также погиб 43-летний пассажир иномарки.

На днях ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Рязанской области на трассе Р22 Каспий, в результате чего пострадали четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТППриморский Край
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