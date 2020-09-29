Появилось видео обрушения моста на КАМАЗ в Екатеринбурге

Водитель грузовика спровоцировал обрушение надземного моста в Екатеринбурге и сам погиб под рухнувшей конструкцией. Полиция намерена возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла около 19:00 часов по местному времени на улице Димитрова областного центра на трассе М-5. КамАЗ-самосвал из-за подъема кузова врезался в пешеходный надземный переход. В результате ДТП мост слетел с опор и упал на кабину грузовика. Водитель скончался до приезда скорой.

Руководители управления ГИБДД областного свердловского главка МВД уже побывали на месте происшествия, передает Ura.ru. Там работают спасатели МЧС и дорожники с тяжелой техникой.

Транспорт направляется в объезд аварийного участка. Со стороны Челябинска — через ЕКАД у аэропорта Кольцово, а со стороны Екатеринбурга — через микрорайон «Химмаш».