В Москве мужчина с ножом был застрелен при нападении на полицейских
Полицейские застрелили мужчину с ножом, напавшего на них в одном из домов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главного следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, правоохранители прибыли в одну из квартир дома в Гурьевском проезде по вызову скорой помощи. Находящийся в помещении мужчина пребывал в неадекватном состоянии и агрессивно вёл себя по отношению к соседям и медикам.
Как сообщает СК, житель столицы не реагировал на предупреждения и, вооружившись ножом, напал на полицейских. После предупредительного выстрела правоохранители применили табельное оружие. Нападавший скончался от полученных ранений.
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