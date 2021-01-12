В Москве мужчина с ножом был застрелен при нападении на полицейских

Полицейские застрелили мужчину с ножом, напавшего на них в одном из домов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, правоохранители прибыли в одну из квартир дома в Гурьевском проезде по вызову скорой помощи. Находящийся в помещении мужчина пребывал в неадекватном состоянии и агрессивно вёл себя по отношению к соседям и медикам.

Как сообщает СК, житель столицы не реагировал на предупреждения и, вооружившись ножом, напал на полицейских. После предупредительного выстрела правоохранители применили табельное оружие. Нападавший скончался от полученных ранений.





