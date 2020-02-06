Под Нижнем Новгородом три человека погибли в ДТП с эвакуатором
ДТП с участием легкового автомобиля и эвакуатора произошло на трассе М-7 под Нижним Новгородом, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС по региону.
Авария произошла межу 20 и 21 вечера в районе населенного пункта Гнилицкие Дворики. Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один с серьезными травмами госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Ранее сегодня сообщалось, что в Ивановской области при столкновении пяти машин погиб один человек, еще пять госпитализированы.
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