Под Нижнем Новгородом три человека погибли в ДТП с эвакуатором

6 февраля 202023:17

ДТП с участием легкового автомобиля и эвакуатора произошло на трассе М-7 под Нижним Новгородом, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС по региону.

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Авария произошла межу 20 и 21 вечера в районе населенного пункта Гнилицкие Дворики. Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один с серьезными травмами госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ивановской области при столкновении пяти машин погиб один человек, еще пять госпитализированы.

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ФОТО: depositphotos.com
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