В ДТП в Ивановской области погиб человек

Авария произошла с участием грузовика, трех легковых автомобилей и газели в Фурмановском районе. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с остальными машинами.

По данным агентства, при столкновении произошел розлив топлива. Последствия аварии ликвидировали 35 человек и 10 единиц техники. Как уточняет агентство, пробок на трассе нет, было организовано реверсивное движение.

Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье под колесами автомобиля погиб мужчина, который пытался перебежать 12-полосную скоростную трассу в Одинцовском районе. Его гибель попала на видео.

