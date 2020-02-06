В ДТП в Ивановской области погиб человек

6 февраля 202020:15

Пять машин столкнулись в Ивановской области, в результате чего погиб один человек, еще пять госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?

Авария произошла с участием грузовика, трех легковых автомобилей и газели в Фурмановском районе. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с остальными машинами.

По данным агентства, при столкновении произошел розлив топлива. Последствия аварии ликвидировали 35 человек и 10 единиц техники. Как уточняет агентство, пробок на трассе нет, было организовано реверсивное движение.

Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье под колесами автомобиля погиб мужчина, который пытался перебежать 12-полосную скоростную трассу в Одинцовском районе. Его гибель попала на видео.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ивановская ОбластьДТП