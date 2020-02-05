В Думе предложили ограничить скорость машин с шипованной резиной

Как сообщает «Коммерсант», такими меры депутаты предлагают снизить ущерб, наносимый дорожному покрытию. В частности, парламентарии предлагают снова обязать водителей наклеивать знак «Шипы» на автомобили (это требование было отменено в 2018 году – НСН), чтобы автоматические камеры могли распознавать эти машины

В ходе обсуждения замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что из-за массового использования шипов московские дорожники вынуждены менять покрытие каждые три года. При этом, по мнению депутата, необходимости в шипованной резине в столице нет.

«Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», – сказал он.

Предложения, высказанные в ходе обсуждения, будут изучены и доработаны группой при думском комитете по транспорту и строительству. Впоследствии на их основе может быть сформирован законопроект.

