Под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, передаёт агентство БелТА.
Операция прошла под Минском накануне ночью, говорится в сообщении.
Другие подробности пока не известны.
В Белоруссии 9 августа должны состояться выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко в преддверии этого события заявлял о срыве некоего «майдана». По его словам, властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране.
В Минске был задержан оппозиционный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Позже страну из-за угрозы ареста покинул Валерий Цепкало - другой претендент на участие в президентской гонке, которого не зарегистрировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru