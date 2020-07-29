Под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК

В Белоруссии 9 августа должны состояться выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко в преддверии этого события заявлял о срыве некоего «майдана». По его словам, властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране.

В Минске был задержан оппозиционный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Позже страну из-за угрозы ареста покинул Валерий Цепкало - другой претендент на участие в президентской гонке, которого не зарегистрировали.

