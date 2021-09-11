Под Мехико четыре человека пропали после схода оползня

Оползень сошел на дома в пригороде Мехико, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что грунтовая масса сошла на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла.

На месте происшествия начата поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что пять строителей погибли при падении крана на месте дорожных работ в Мехико. По данным властей, падение крана произошло по причине его перегруженности.

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Фото: twitter.com/Novosti_Saratov
ТЕГИ:Мексика
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