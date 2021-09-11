Под Мехико четыре человека пропали после схода оползня
11 сентября 202100:28
Оползень сошел на дома в пригороде Мехико, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что грунтовая масса сошла на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла.
На месте происшествия начата поисково-спасательная операция.
Ранее сообщалось, что пять строителей погибли при падении крана на месте дорожных работ в Мехико. По данным властей, падение крана произошло по причине его перегруженности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru