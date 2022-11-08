Один человек погиб при столкновении автобусов в Алма-Ате
Один человек погиб в результате столкновения пассажирских автобусов в центре Алма-Аты, сообщает пресс-служба департамента городской полиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана.
«В результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали», - уточнили в полиции.
Ранее пассажирский автобус перевернулся в городе Болу в Турции, погибли три человека, 32 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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