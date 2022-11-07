ДТП в Турции: три человека погибли, более 30 пострадали

В результате ДТП погибли три человека, 32 пострадали. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе, который ехал в сторону Стамбула, находились 37 человек. Транспортное средство врезалось в ограждение. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Башкирии произошло столкновение грузовика и легковушки. В результате происшествия четыре человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

