ДТП в Турции: три человека погибли, более 30 пострадали

Пассажирский автобус перевернулся в городе Болу в Турции, сообщает «РЕН ТВ».

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

В результате ДТП погибли три человека, 32 пострадали. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе, который ехал в сторону Стамбула, находились 37 человек. Транспортное средство врезалось в ограждение. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Башкирии произошло столкновение грузовика и легковушки. В результате происшествия четыре человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ДТПТурция
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