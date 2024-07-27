Под Липецком рядом с жилым домом упал дрон ВСУ
Украинский дрон рухнул рядом с жилым домом в селе Ратчино Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее в Липецкой области объявили режим воздушной опасности.
«Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет», — написал губернатор.
Из-за ЧП в доме было повреждено остекление. На место инцидента прибыли оперативные службы. Артамонов добавил, что системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.
Ранее обломки сбитых украинских беспилотников упали на нескольких улицах в Курске, пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru