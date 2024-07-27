Под Липецком рядом с жилым домом упал дрон ВСУ

Украинский дрон рухнул рядом с жилым домом в селе Ратчино Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Ранее в Липецкой области объявили режим воздушной опасности.

«Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Погибших или пострадавших нет», — написал губернатор.

Из-за ЧП в доме было повреждено остекление. На место инцидента прибыли оперативные службы. Артамонов добавил, что системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.

Ранее обломки сбитых украинских беспилотников упали на нескольких улицах в Курске, пострадали два человека.

