В Курске два человека пострадали после падения обломков БПЛА
Два человека пострадали в Курске после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.
Как отметил руководитель региона, ночью 19 июля ПВО уничтожила 11 дронов ВСУ, обломки аппаратов упали на нескольких улицах Курска.
«На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью одиннадцать БПЛА, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru