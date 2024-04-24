Под Курском в нескольких селах нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали населенные пункты Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов ВСУ в четырех регионах

По его словам, атаке подверглись село Обуховка, хуторы Олешня и Отруба, деревня Елизаветовка, а также поселок Теткино. Пострадавших нет.

«Частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что семь украинских беспилотников участвовали в атаке на топливно-энергетические объекты в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоБеспилотникиКурская Область

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