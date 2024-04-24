Под Курском в нескольких селах нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали населенные пункты Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, атаке подверглись село Обуховка, хуторы Олешня и Отруба, деревня Елизаветовка, а также поселок Теткино. Пострадавших нет.
«Частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка», - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что семь украинских беспилотников участвовали в атаке на топливно-энергетические объекты в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru