Под Курском в нескольких селах нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА

По его словам, атаке подверглись село Обуховка, хуторы Олешня и Отруба, деревня Елизаветовка, а также поселок Теткино. Пострадавших нет.

«Частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что семь украинских беспилотников участвовали в атаке на топливно-энергетические объекты в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».

