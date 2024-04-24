Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов ВСУ в четырех регионах

Как указали в ведомстве, за прошедшую ночь военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, один дрон сбили над Смоленской областью.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в пригороде Воронежа были уничтожены четыре беспилотника, после падения обломков одного из них загорелось домостроение в СНТ, отмечает телеканал «360».

