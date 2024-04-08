Под Курском на бывшем спиртзаводе произошел пожар после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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По словам губернатора, инцидент произошел ночью 8 апреля неподалеку от села Гуево. При атаке загорелось помещение недействующего клуба завода.

«Возникший... пожар был оперативно потушен», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, никто не пострадал.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Белгородской, три — над Брянской областями, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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