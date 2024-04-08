Под Курском на бывшем спиртзаводе произошел пожар после атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, инцидент произошел ночью 8 апреля неподалеку от села Гуево. При атаке загорелось помещение недействующего клуба завода.
«Возникший... пожар был оперативно потушен», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, никто не пострадал.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Белгородской, три — над Брянской областями, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru