В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

В поселке Матвеев Курган Ростовской области упал беспилотный летательный аппарат, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника

Дрон самолетного типа упал на территорию области днем в воскресенье, 7 апреля. Взрывных устройств на борту не было, заявили в правительстве области.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. В результате атаки получила повреждения электроподстанция.

В воскресенье российские силы ПВО сбили 12 беспилотников над Белгородской областью и три над Брянской, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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