В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
В поселке Матвеев Курган Ростовской области упал беспилотный летательный аппарат, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Дрон самолетного типа упал на территорию области днем в воскресенье, 7 апреля. Взрывных устройств на борту не было, заявили в правительстве области.
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. В результате атаки получила повреждения электроподстанция.
В воскресенье российские силы ПВО сбили 12 беспилотников над Белгородской областью и три над Брянской, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru