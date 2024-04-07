В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

Дрон самолетного типа упал на территорию области днем в воскресенье, 7 апреля. Взрывных устройств на борту не было, заявили в правительстве области.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. В результате атаки получила повреждения электроподстанция.

В воскресенье российские силы ПВО сбили 12 беспилотников над Белгородской областью и три над Брянской, сообщает «Радиоточка НСН».

