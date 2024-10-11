Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
Столичный Лефортовский суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста арбитражному управляющему Дмитрию Воронину, принимавшему участие в банкротстве предприятия «ВДТ Строй», сообщило издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что Воронин наряду с арестованным 10 октября заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александром Попелюхом является фигурантом возбужденного по факту мошенничества уголовного дела.
Сообщается, что оказавшийся в залоге у обанкротившегося Межтопэнергобанка автопарк «Аквамир» находился в собственности ВДТ Строй». По версии следства, вырученные от его эксплуатации средства получали фигуранты вместо их поступления в конкурсную массу.
Ранее в Москве задержали президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru