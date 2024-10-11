СМИ: В Москве задержали президента «РАТМ Холдинга»
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Он был задержан в Москве... с ним работают правоохранители», — отметил собеседник агентства.
Источник не уточнил деталей произошедшего.
По данным СМИ, задержание Тарана связано с уголовным делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и бывшего зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха, которого подозревают в мошенничестве.
«РАТМ Холдинг» объединяет расположенные в европейской части страны и в Сибири предприятия оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения и ряда других направлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru