СМИ: В Москве задержали президента «РАТМ Холдинга»

«Он был задержан в Москве... с ним работают правоохранители», — отметил собеседник агентства.

Источник не уточнил деталей произошедшего.

По данным СМИ, задержание Тарана связано с уголовным делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и бывшего зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха, которого подозревают в мошенничестве.

«РАТМ Холдинг» объединяет расположенные в европейской части страны и в Сибири предприятия оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения и ряда других направлений.

