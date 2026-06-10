ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Запорожской области

Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Мелитополе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Как отметил губернатор, дрон атаковал автобус Мелитополь - Великая Белозерка. Во время удара в транспортном средстве находились водитель и восемь пассажиров, отмечает RT.

«Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы», — написал Балицкий на платформе «Макс».

Ранее в Донецкой Народной Республике украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Симферополь, погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

