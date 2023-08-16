Под Брянском пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в РФ
В ФСБ сообщили о пресечении попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсантов в Брянской области.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники пытались пересечь границу в Стародубском районе Брянской области.
В ходе боя четыре диверсанта были уничтожены. В ФСБ отметили, что на месте столкновения были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой РФ, что свидетельствует о подготовке провокаций на территории России.
Накануне российские военные и сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru