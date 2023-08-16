Под Брянском пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в РФ

В ведомстве уточнили, что злоумышленники пытались пересечь границу в Стародубском районе Брянской области.

В ходе боя четыре диверсанта были уничтожены. В ФСБ отметили, что на месте столкновения были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой РФ, что свидетельствует о подготовке провокаций на территории России.

Накануне российские военные и сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, напоминают «Известия».

