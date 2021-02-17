Под Братском пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом

Легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с «КамАЗом» в составе автопоезда «МАЗ», груженным древесиной. После этого, в иномарку врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.

На днях авария с участием 133 автомобилей произошла на автомагистрали I-35W в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

Погибли по меньшей мере шесть человек.

