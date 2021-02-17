Под Братском пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием грузовика, лесовоза и рейсового автобуса, сообщает СУ СК по Иркутской области.

ДТП случилось на трассе «Вилюй» около 4 часов утра по местному времени. Между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и автобуса. Среди погибших водитель автобуса, водитель и пассажиры автомобиля.

МКАД перекрыли из-за ДТП с тремя автомобилями

Легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с «КамАЗом» в составе автопоезда «МАЗ», груженным древесиной. После этого, в иномарку врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.

На днях авария с участием 133 автомобилей произошла на автомагистрали I-35W в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

Погибли по меньшей мере шесть человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры