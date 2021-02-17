Под Братском пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом
Пять человек стали жертвами автоаварии с участием грузовика, лесовоза и рейсового автобуса, сообщает СУ СК по Иркутской области.
ДТП случилось на трассе «Вилюй» около 4 часов утра по местному времени. Между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и автобуса. Среди погибших водитель автобуса, водитель и пассажиры автомобиля.
Легковой автомобиль на высокой скорости допустил столкновение с «КамАЗом» в составе автопоезда «МАЗ», груженным древесиной. После этого, в иномарку врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.
На днях авария с участием 133 автомобилей произошла на автомагистрали I-35W в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).
Погибли по меньшей мере шесть человек.
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