СМИ: Шесть человек погибли в Техасе при столкновении 133 автомобилей
Авария с участием 133 автомобилей произошла на автомагистрали I-35W в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, погибли по меньшей мере шесть человек. Ещё 65 пострадавших были доставлены в медучреждения, однако не исключено, что их число будет расти.
Полицейские предполагают, что причиной крупной автокатастрофы стало обледенение дороги. В связи с этим будет проведено расследование в отношении деятельности компании, которая обслуживает данный участок автомагистрали.
Ранее в Норвегии автобус, который перевозил российских моряков с траулеров «Обеляй» и «Капитан Дураченко» из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг-Борисоглебск», съехал в кювет. Пять российских матросов получили лёгкие травмы.
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