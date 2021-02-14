МКАД перекрыли из-за ДТП с тремя автомобилями

Как сообщалось, более 180 автомобилей, которые на дорогах застряли в снежных завалах, выволокли из сугробов спасатели МЧС Москвы и области за последние сутки.

Сильный снег начался в Московском регионе вечером в пятницу. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.

