МКАД перекрыли из-за ДТП с тремя автомобилями

Четыре полосы перекрыты на внешней стороне 38-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Там произошла автоавария с участием трех автомобилей. ДТП случилось в районе улицы Павла Фитина. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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Как сообщалось, более 180 автомобилей, которые на дорогах застряли в снежных завалах, выволокли из сугробов спасатели МЧС Москвы и области за последние сутки.

Сильный снег начался в Московском регионе вечером в пятницу. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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