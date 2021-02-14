МКАД перекрыли из-за ДТП с тремя автомобилями
Четыре полосы перекрыты на внешней стороне 38-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Там произошла автоавария с участием трех автомобилей. ДТП случилось в районе улицы Павла Фитина. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Как сообщалось, более 180 автомобилей, которые на дорогах застряли в снежных завалах, выволокли из сугробов спасатели МЧС Москвы и области за последние сутки.
Сильный снег начался в Московском регионе вечером в пятницу. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.
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