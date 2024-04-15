Под Белгородом ВСУ сбросили взрывное устройство на здание ФАП
15 апреля 202411:42
Украинский беспилотник атаковал село Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта.
«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне вечером над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru