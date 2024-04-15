Под Белгородом ВСУ сбросили взрывное устройство на здание ФАП

Украинский беспилотник атаковал село Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта.

«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне вечером над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа, напоминает RT.

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