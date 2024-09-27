Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения
27 сентября 202418:44
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения, сообщил глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов.
По его словам, специалисты уже проводят восстановительные работы.
Ранее российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru