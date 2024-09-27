Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения

Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения, сообщил глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов.

Над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ

По его словам, специалисты уже проводят восстановительные работы.

Ранее российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектроэнергияБелгородская область

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