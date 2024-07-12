Под Белгородом погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа

Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко погиб в селе Муром при исполнении служебного долга. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, начальник управления был подполковником полиции, ветераном боевых действий и помогал жителям населенного пункта в момент атаки.

«Погиб, спасая других, ценой собственной жизни…» — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким Маслиенко.

Ранее губернатор сообщил, что за прошедшие сутки в результате атак ВСУ получили ранения 30 жителей Белгородской области, погиб один человек.

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ФОТО: соцсети
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