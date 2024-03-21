Под Белгородом мужчину задержали за подготовку терактов против военных

По данным ведомства, фигурант — сторонник украинской националистической идеологии и действовал по заданию террористической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещена в России). У задержанного изъяли взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать «в районе дислокации военнослужащих» под Белгородом.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, о покушении на участие в деятельности террористической организации, о приготовлении к диверсии, а также о незаконном хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянку, которая с помощью координатора с Украины готовила теракт на железной дороге, напоминает Ura.ru.

