Под Белгородом мужчину задержали за подготовку терактов против военных

Россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военнослужащих, задержали в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, фигурант — сторонник украинской националистической идеологии и действовал по заданию террористической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещена в России). У задержанного изъяли взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать «в районе дислокации военнослужащих» под Белгородом.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, о покушении на участие в деятельности террористической организации, о приготовлении к диверсии, а также о незаконном хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянку, которая с помощью координатора с Украины готовила теракт на железной дороге, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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