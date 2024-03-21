ФСБ: Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма

Два жителя Мариуполя задержаны по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

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По данным ведомства, подозреваемые публиковали в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на «оправдание террористической деятельности» запрещенной украинской неонацистской организации и теракта на Крымском мосту.

Правоохранители возбудили уголовные дела о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее ФСБ задержала в Курске жителя камчатского Вилючинска, которого заподозрили в призывах к убийству участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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