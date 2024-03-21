ФСБ: Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма

По данным ведомства, подозреваемые публиковали в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на «оправдание террористической деятельности» запрещенной украинской неонацистской организации и теракта на Крымском мосту.

Правоохранители возбудили уголовные дела о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее ФСБ задержала в Курске жителя камчатского Вилючинска, которого заподозрили в призывах к убийству участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

