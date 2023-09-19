Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе
19 сентября 202322:01
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Шебекинском городском округе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дрон сбили на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил Гладков.
В понедельник украинский дрон сбили над Брянской областью. В воскресенье силы ПВО уничтожили два БПЛА над юго-западной частью Крыма, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru