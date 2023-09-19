Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Шебекинском городском округе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

Дрон сбили на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил Гладков.

В понедельник украинский дрон сбили над Брянской областью. В воскресенье силы ПВО уничтожили два БПЛА над юго-западной частью Крыма, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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