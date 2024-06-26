Под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на парковку у больницы

Украинский беспилотник ударил по парковке Грайворонской районной больницы в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

В результате атаки пострадала супружеская пара.

«У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма», — указал Гладков.

Губернатор добавил, что при взрыве на стоянке были повреждены пять легковых авто.

Ранее в Шебекинском городском округе служебный автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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