Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

Мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Уточняется, что пострадал охранник социального учреждения. Мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава доставили в одну из больниц Белгорода.

Обстрел повредил окна и фасад здания. Также повреждена линия электропередачи.

Ранее Следственный комитет собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 под Белгородом. Было установлено, что самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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