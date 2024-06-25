Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области
Мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что пострадал охранник социального учреждения. Мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава доставили в одну из больниц Белгорода.
Обстрел повредил окна и фасад здания. Также повреждена линия электропередачи.
Ранее Следственный комитет собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 под Белгородом. Было установлено, что самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа, напоминает «Радиоточка НСН».
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