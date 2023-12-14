Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом
В селе Капустин Яр под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Причиной инцидента стала неисправность печи. Продукты горения начали поступать в помещение.
В больницу с отравлением доставили пятерых членов семьи, включая трех детей. Медикам не удалось спасти 12-летнего ребенка.
Областная прокуратура поставила дело на контроль. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства.
Ранее семья из семи человек в Крыму отравилась угарным газом. Четыре человека погибли, включая двух несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор запросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО
- ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot
- Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца января
- Выставка работ Павла Филонова откроется в парке «Зарядье» в Москве
- Осужденная журналистка Баязитова обжаловала приговор
- Госдума разрешила врачам скорой медицинское вмешательство без согласия пациента
- Финляндия закрыла все КПП на российской границе
- Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом
- Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника
- Тамбов принял эстафету от Останкинской башни и поздравил НАШЕ Радио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru