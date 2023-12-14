Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом

Причиной инцидента стала неисправность печи. Продукты горения начали поступать в помещение.

В больницу с отравлением доставили пятерых членов семьи, включая трех детей. Медикам не удалось спасти 12-летнего ребенка.

Областная прокуратура поставила дело на контроль. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства.

Ранее семья из семи человек в Крыму отравилась угарным газом. Четыре человека погибли, включая двух несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

