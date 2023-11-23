В Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом

В хуторе Шахтенки Ростовской области четыре ребенка отравились угарным газом, сообщило региональное управление МЧС.

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Погибшим 6, 7, 10 и 15 лет. Дети находились дома одни, когда от печи пошел угарный газ.

МЧС напомнило об опасности угарного газа. В ведомстве призвали не оставлять детей дома одних и не эксплуатировать неисправные печи.

Ранее в Уфе в столовой музыкальной школы отравились 12 детей. Пострадавшим от 10 до 17 лет. Шестерым потребовалась медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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