В Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом
23 ноября 202323:27
В хуторе Шахтенки Ростовской области четыре ребенка отравились угарным газом, сообщило региональное управление МЧС.
Погибшим 6, 7, 10 и 15 лет. Дети находились дома одни, когда от печи пошел угарный газ.
МЧС напомнило об опасности угарного газа. В ведомстве призвали не оставлять детей дома одних и не эксплуатировать неисправные печи.
Ранее в Уфе в столовой музыкальной школы отравились 12 детей. Пострадавшим от 10 до 17 лет. Шестерым потребовалась медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru