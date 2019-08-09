Под Ачинском вновь введен режим ЧС после серии новых взрывов

В связи с очередными взрывами на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, местные власти вновь ввели режим ЧС. Как сообщает RT, установлен режим ЧС регионального уровня реагирования.

Причиной повторных взрывов называют удар молнии, а также проведение работ по разминированию после предыдущего ЧП. По последним данным, в результате повторного инцидента пострадали не менее 8 человек.

Напомним, серия взрывов и пожар на территории одного из военных складов рядом с деревней Каменка произошли 5 августа. Около 16 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы.

