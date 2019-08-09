Под Ачинском вновь введен режим ЧС после серии новых взрывов
В связи с очередными взрывами на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, местные власти вновь ввели режим ЧС. Как сообщает RT, установлен режим ЧС регионального уровня реагирования.
Причиной повторных взрывов называют удар молнии, а также проведение работ по разминированию после предыдущего ЧП. По последним данным, в результате повторного инцидента пострадали не менее 8 человек.
Напомним, серия взрывов и пожар на территории одного из военных складов рядом с деревней Каменка произошли 5 августа. Около 16 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
- СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга
- Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ
- Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт