Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском Красноярского края

Причины случившегося называются разные: от удара молнии до наезда на снаряд спецпоезда. Так, в пресс-службе губернатора Красноярского края сообщили, что новые взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию после предыдущего ЧП. В свою очередь, в Минобороны сообщили, что воспламенение боеприпаса с последующим подрывом стало возможным в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой.

Разнится и количество пострадавших. По версии краевых властей, ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль. Минобороны утверждает, что в результате подрыва получил незначительные травмы и порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны. Между тем, по сообщению «Интерфакса», ранены восемь человек. Эти же данные подтвердили агентству ТАСС в Ачинской межрайонной центральной больнице. В учреждение обратились восемь человек: пятеро гражданских, один военный и двое полицейских. Состояние всех пострадавших средней тяжести.

Снаряды в окрестностях Каменки, по свидетельствам очевидцев, рвались в течение всего дня. Так, по словам одного из местных жителей, которые приводит РБК, «в 6 утра был такой взрыв, что даже дом качнуло». Снаряды рвались часов до 3-5 по местному времени, а вечером был еще мощный взрыв, - рассказал собеседник агентства.

На складе боеприпасов возобновился пожар, заявил источник ТАСС в экстренных службах региона. Идет тушение, все работы по разминированию приостановлены. Сейчас взрывы на полигоне прекратились, однако сохраняется угроза того, что боеприпасы могут вновь сдетонировать.

Взрывы, прогремевшие спустя четыре дня после детонации арсенала в Ачинском районе, вновь вынудили покинуть свои дома жителей деревни Каменка, ближайшей к военному объекту, на котором случилось ЧП. Правда, нынешнюю эвакуацию администрация Ачинского района объясняет ухудшением гидрометеоусловий. Людей примет поселок Малиновка, где обустроены пункты временного размещения. В Каменку для вывоза жителей направлено 11 автобусов.

Взрывы снарядов внесли коррективы и в железнодорожное расписание. Пассажирские поезда Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан, в которых находятся порядка 800 человек, планируется направить по объездному пути через Красноярск.

Пожар на территории одного из военных складов рядом с деревней Каменка произошел 5 августа. Загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, после чего начались взрывы боеприпасов, продолжавшиеся до утра следующего дня. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. По последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек. Причиной случившегося Минобороны был назван человеческий фактор.

