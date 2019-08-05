Взрыв произошёл в воинской части в Красноярском крае

Пожар и последующий взрыв произошли на территории воинской части в Красноярском крае. К месту происшествия прибывают автобусы для эвакуации, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Ачинского района. В воинскую часть также на место направлены пожарные расчёты по второму номеру сложности.

Как уточняет RT, чрезвычайное происшествие случилось на артиллерийском складе воинской части. Два человека госпитализированы с ранениями осколками. По предварительным данным, повреждения незначительные, поэтому после оказания медицинской помощи пострадавших отпустят домой, сообщили в ачинской больнице.

Воинская часть расположена в районе, где действуют природные пожары.

