Почти 80 человек подхватили коронавирус в больнице Екатеринбурга

В Центральной городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге зафиксирована вспышка коронавируса. Первичный анализ подтвердил COVID-19 у 78 врачей и пациентов.

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Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этой связи было принято решение о закрытии лечебного учреждения на карантин. Кроме того, результаты тестов будут перепроверены в областном Центре гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что у большинства заболевших нет никаких симптомов, передает РИА ФАН.

По некоторым данным, источником заражения в больнице стал один из врачей, который, в свою очередь, подхватил инфекцию от соседки по дому, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЕкатеринбургКоронавирусСвердловская Область
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