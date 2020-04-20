Кадыров в костюме как у Путина посетил больных коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больницу №4 в Грозном, где проходят лечение больные коронавирусом. При этом глава республики облачился в противочумный костюм, похожий на тот, в котором президент России Владимир Путин посетил московскую больницу в Коммунарке.

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В ходе визита главврач больницы рассказал Кадырова, что из 76 пациентов двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, четверо находятся на кислородной поддержке. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Глава республики, в свою очередь, поблагодарил врачей за их труд и пообщался с пациентами, передает Газета.ру

Отметим, что скоро после приезда Путина в Коммунарку коронавирус был подтвержден у главного врача больницы Дениса Проценко. При этом врач общался с главой государства. На прошлой неделе стало известно, что Проценко выздоровел, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:КадыровКоронавирусЧечня
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