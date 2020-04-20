Кадыров в костюме как у Путина посетил больных коронавирусом

В ходе визита главврач больницы рассказал Кадырова, что из 76 пациентов двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, четверо находятся на кислородной поддержке. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.



Глава республики, в свою очередь, поблагодарил врачей за их труд и пообщался с пациентами, передает Газета.ру