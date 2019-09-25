Почти 50 человек обратились к врачам после аварийной посадки самолета в Барнауле
25 сентября 201922:59
За медицинской помощью обратились 49 пассажиров самолета, аварийно севшего в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, 48 человек отправлены на амбулаторное лечение. Одного человека в состоянии средней тяжести положили в больницу. Отмечается, что у него диагностирован удар почки.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших. Напомним, при посадке у «Боинга», летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, после посадки все они были эвакуированы с помощью трапа.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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