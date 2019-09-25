Почти 50 человек обратились к врачам после аварийной посадки самолета в Барнауле

По данным агентства, 48 человек отправлены на амбулаторное лечение. Одного человека в состоянии средней тяжести положили в больницу. Отмечается, что у него диагностирован удар почки.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. Напомним, при посадке у «Боинга», летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, после посадки все они были эвакуированы с помощью трапа.







