При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали более 20 человек

23 человека пострадали при жесткой посадке «Боинга» в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. При этом отмечается, что пятеро из них, были госпитализированы.

Между тем, в Минздраве Алтайского края заявили, что пострадавших может увеличиться. После ЧП люди отправятся к медикам: кто-то мерить давление, а кто-то консультироваться с психологами. При этом, специалисты ещё раз подчеркнули, что никто из находящихся на борту не получил серьезных травм.

Напомним, при посадке у «Боинга», летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, после посадки все они были эвакуированы.