При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали более 20 человек
23 человека пострадали при жесткой посадке «Боинга» в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. При этом отмечается, что пятеро из них, были госпитализированы.
Между тем, в Минздраве Алтайского края заявили, что пострадавших может увеличиться. После ЧП люди отправятся к медикам: кто-то мерить давление, а кто-то консультироваться с психологами. При этом, специалисты ещё раз подчеркнули, что никто из находящихся на борту не получил серьезных травм.
Напомним, при посадке у «Боинга», летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, после посадки все они были эвакуированы.
Ранее НСН писала, что компания «АльфаСтрахование» будет вынуждена оплатить «Уральским авиалиниям» все издержки, связанные с экстренной посадкой самолета А-321 на кукурузное поле. Инцидент станет самым дорогостоящим на рынке авиационного страхования за этот год. Замдиректора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник сообщил РБК, что в сумму $46,1 млн не входят компенсации пассажирам. В настоящий момент страховая компания возмещает «Уральским авиалиниям» только убытки от потери самого воздушного судна.
Аварийная посадка лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Симферополь, произошла 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский.
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