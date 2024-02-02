Почти 300 человек пострадали при пожаре в Найроби
Пожар произошел на газозаправочном предприятии в районе Эмбакаси в Найроби, погибли два человека. Об этом сообщила газета Standard со ссылкой на власти.
Известно, что ЧП в кенийской столице произошло около полуночи. Пожару предшествовали несколько взрывов.
По данным властей, после инцидента госпитализировали 142 взрослых и 25 детей. Позже национальный Красный Крест сообщил, что число пострадавших приблизилось к 300.
«В различные медицинские учреждения Найроби удалось успешно эвакуировать 271 человека», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Еще 27 получившим травмы оказали оперативную помощь на месте.
Ранее крупный пожар произошел на территории мясного предприятия в Пушкино, огонь охватил 1000 кв. м, напоминает телеканал «360». Данных о пострадавших не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru