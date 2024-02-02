Почти 300 человек пострадали при пожаре в Найроби

Известно, что ЧП в кенийской столице произошло около полуночи. Пожару предшествовали несколько взрывов.

По данным властей, после инцидента госпитализировали 142 взрослых и 25 детей. Позже национальный Красный Крест сообщил, что число пострадавших приблизилось к 300.

«В различные медицинские учреждения Найроби удалось успешно эвакуировать 271 человека», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Еще 27 получившим травмы оказали оперативную помощь на месте.

Ранее крупный пожар произошел на территории мясного предприятия в Пушкино, огонь охватил 1000 кв. м, напоминает телеканал «360». Данных о пострадавших не поступало.

