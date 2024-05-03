Швеция не поддержала идею о международном расследовании ЧП на «Северных потоках»
Швеция отвергла идею проведения международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведский МИД.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает государства и Совет Безопасности активно сотрудничать с Россией в расследовании теракта на трубопроводах, напоминает RT.
Как отметили в МИД Швеции, власти страны провели расследование ЧП в соответствии с «основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона». Другие страны продолжают собственные расследования.
«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — считают во внешнеполитическом ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru