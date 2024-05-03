Два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами у Аляски
3 мая 202412:21
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что самолеты пролетели в воздушном пространстве близ западного побережья Аляски. Полет продлился более 11 часов, Ту-95МС сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ.
«На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств», — добавили в Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru