Два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами у Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что самолеты пролетели в воздушном пространстве близ западного побережья Аляски. Полет продлился более 11 часов, Ту-95МС сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ.

«На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств», — добавили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:АляскаСамолетыВКС РФМинобороны

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