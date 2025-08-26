В Херсонской области АЗС и авто загорелись из-за попадания дрона
26 августа 202512:15
Автозаправочная станция и автомобиль загорелись из-за атаки украинского БПЛА в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что ЧП произошло в селе Бехтеры Голопристанского округа.
«В результате попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль», - написал губернатор в Telegram-канале.
Данных о пострадавших не приводится.
Ранее беспилотник ударил по АЗС в Рыльском районе Курской области, пострадали три человека, напоминает RT.
