В Херсонской области АЗС и авто загорелись из-за попадания дрона

Автозаправочная станция и автомобиль загорелись из-за атаки украинского БПЛА в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Отмечается, что ЧП произошло в селе Бехтеры Голопристанского округа.

«В результате попадания дрона загорелись АЗС и легковой автомобиль», - написал губернатор в Telegram-канале.

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее беспилотник ударил по АЗС в Рыльском районе Курской области, пострадали три человека, напоминает RT.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
