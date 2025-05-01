По рынку в Алешках ударили около 30 FPV-дронов ВСУ

По его словам, налёт был очень мощным и, по предварительным данным, состоял из четырёх волн.

«Совокупно в налёте участвовало около 30 украинских ударных беспилотников», — заключил он.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту атаки ВСУ на рынок в городе Алёшки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает RT.