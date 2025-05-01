По рынку в Алешках ударили около 30 FPV-дронов ВСУ
1 мая 202517:08
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку в Алешках Херсонской области с помощью около 30 FPV-дронов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.
По его словам, налёт был очень мощным и, по предварительным данным, состоял из четырёх волн.
«Совокупно в налёте участвовало около 30 украинских ударных беспилотников», — заключил он.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту атаки ВСУ на рынок в городе Алёшки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru