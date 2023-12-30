По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода с украинской стороны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

МЧС: 10 человек погибли при украинском обстреле Белгорода

Песков отметил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим при обстреле ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столица выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для Белгорода. Также при необходимости Белгороду выделят необходимую помощь по восстановлению, отметил Собянин.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: https://t.me/vvgladkov
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