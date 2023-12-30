Песков отметил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим при обстреле ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столица выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для Белгорода. Также при необходимости Белгороду выделят необходимую помощь по восстановлению, отметил Собянин.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

