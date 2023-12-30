МЧС: 10 человек погибли при украинском обстреле Белгорода

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов. Ни один военный объект не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для Белгорода. Также при необходимости Белгороду выделят необходимую помощь по восстановлению, отметил Собянин.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

