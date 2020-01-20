По Москве прокатилась очередная волна «минирований»

Все станции столичной подземки, а также крупные сетевые продуктовые магазины Москвы проверяют после анонимных сообщений о «минировании». Как пишет РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах столицы. Также сообщается, что том, что проверки прошли более чем в 100 школах и детских садах мегаполиса, кроме того, в поле зрения сотрудников экстренных служб оказались 20 торговых центров, отмечает RT.

Напомним, в минувшую пятницу в столице «минировали» Домодедово и Шереметьево, а также школы, детсады и одну станцию МЦК, пишет РИА ФАН. Кроме того, после анонимных сообщений о минировании проверке подвергся храма Христа Спасителя. Угрозы о том, что на тех или иных объектах в столице заложены взрывные устройства, начали поступать 28 ноября. Все они оказывались ложными.