По Москве прокатилась очередная волна «минирований»
Все станции столичной подземки, а также крупные сетевые продуктовые магазины Москвы проверяют после анонимных сообщений о «минировании». Как пишет РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах столицы. Также сообщается, что том, что проверки прошли более чем в 100 школах и детских садах мегаполиса, кроме того, в поле зрения сотрудников экстренных служб оказались 20 торговых центров, отмечает RT.
Напомним, в минувшую пятницу в столице «минировали» Домодедово и Шереметьево, а также школы, детсады и одну станцию МЦК, пишет РИА ФАН. Кроме того, после анонимных сообщений о минировании проверке подвергся храма Христа Спасителя. Угрозы о том, что на тех или иных объектах в столице заложены взрывные устройства, начали поступать 28 ноября. Все они оказывались ложными.
Между тем, в июне депутaт Верховной рады Антон Геращенко признaл, что грaждaне Укрaины чaсто остaвляют ложные сообщения о минировaнии объектов в России. «Телефонный терроризм очень рaзвит в нaшей стрaне, потому что у нaс идет противостояние с Российской Федерaцией, и мы нaблюдaем, кaк целенaпрaвленно жители России рaзвлекaются, «минируя» объекты нa территории Укрaины», — скaзaл он. Он обрaтил внимaние нa то, что интернет позволил действовaть обезличенно.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что большинство звонков с угрозами минирования поступают из-за рубежа.
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