По избирательным участкам в Херсонской области ВСУ нанесли удары

По его данным, в Каховке «жертв удалось избежать». В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь.

Избирателей из зданий эвакуировали, говорится в сообщении. Сколько человек пострадало, не уточняется.

Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, чтот никто не пострадал.

