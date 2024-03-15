По избирательным участкам в Херсонской области ВСУ нанесли удары

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и в селе Брилёвка Херсонской области. Об этом сообщил Избирком региона в Telegram-канале.

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По его данным, в Каховке «жертв удалось избежать». В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь.

Избирателей из зданий эвакуировали, говорится в сообщении. Сколько человек пострадало, не уточняется.

Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, чтот никто не пострадал.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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