По избирательным участкам в Херсонской области ВСУ нанесли удары
15 марта 202416:38
ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и в селе Брилёвка Херсонской области. Об этом сообщил Избирком региона в Telegram-канале.
По его данным, в Каховке «жертв удалось избежать». В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь.
Избирателей из зданий эвакуировали, говорится в сообщении. Сколько человек пострадало, не уточняется.
Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, чтот никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru