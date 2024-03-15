СК завел дело на женщину, вылившую чернила в избирательную урну в Москве

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая вылила чернила в избирательную урну на одном из избирательных участков в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

В ведомстве уточнили, что дело открыто по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Она предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Женщину доставили в СК на допрос.

В двух регионах злоумышленники испортили бюллетени, вылив чернила в урны

Ранее сегодня зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что аналогичные инциденты произошли в Ростове и Карачаево-Черкесии. Зампред ЦИК, обращаясь к избирательным комиссиям, призвал в связи с произошедшим усилить охрану ящиков голосования.

В пятницу, 15 марта, проходит первый день выборов президента РФ. Избирательные участки закроются 17 марта в 20:00 по местному времени.

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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